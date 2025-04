Stellantis steht vor großen Herausforderungen, die über den Erfolg der kommenden Jahre entscheiden. Ein zentrales Thema ist der Wettbewerb in der Elektromobilität. Der Konzern hat sich ambitionierte Ziele gesetzt: Bis 2030 sollen 70 % der in Europa verkauften Fahrzeuge und 50 % der in den USA verkauften Fahrzeuge elektrisch sein. Doch der Markt für Elektroautos ist hart umkämpft, und insbesondere Tesla, BYD und Volkswagen üben starken Druck aus. Stellantis investiert daher massiv in den Ausbau von Batteriefabriken, den Aufbau einer besseren Ladeinfrastruktur und die Entwicklung neuer, kostengünstigerer E-Fahrzeuge. Neben der Elektrifizierung muss sich das Unternehmen auch mit Lieferketten-Problemen und steigenden Produktionskosten auseinandersetzen. Die weltweite Chip-Knappheit, hohe Rohstoffpreise und geopolitische Unsicherheiten haben die Automobilindustrie in den letzten Jahren stark belastet. Stellantis versucht, diese Risiken durch neue Lieferantenbeziehungen und eine effizientere Produktionsstrategie zu minimieren. Gleichzeitig verändern sich die Erwartungen der Kunden: Anstatt ein Fahrzeug zu kaufen, interessieren sich immer mehr Menschen für flexible Abonnement-Modelle oder Fahrzeuge mit Software-gestützten Funktionen wie Over-the-Air-Updates.

Die Zukunftsstrategie von Stellantis umfasst drei zentrale Bereiche: die Digitalisierung, die Expansion in neue Märkte und eine konsequente Nachhaltigkeitsstrategie. Besonders im Bereich Software setzt der Konzern große Hoffnungen auf die Weiterentwicklung von software-definierten Fahrzeugen. Unter der Leitung von Ned Curic arbeitet Stellantis an verbesserten Infotainment-Systemen, autonomen Fahrfunktionen und neuen digitalen Geschäftsmodellen, die zusätzliche Einnahmequellen erschließen sollen. Parallel dazu verfolgt das Unternehmen eine ambitionierte Expansionsstrategie, um neue Märkte in Indien und Südamerika zu erschließen, während in Nordamerika neue Produktionsstätten entstehen, um Lieferkettenprobleme zu umgehen. In China will Stellantis stärker mit lokalen Partnern kooperieren, um sich gegen heimische Wettbewerber wie BYD behaupten zu können. Nachhaltigkeit spielt dabei eine entscheidende Rolle: Stellantis hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2038 CO₂-neutral zu sein, 100 % seiner Produktionsabfälle zu recyceln und durch neue Batterietechnologien die Reichweite von Elektrofahrzeugen deutlich zu erhöhen.