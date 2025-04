Noch studiert Helmut Kaufmann keine Zolltarifnummern. Schlichtweg, weil es dafür viel zu früh ist. Doch Donald Trumps Zollpolitik wirft seine Schatten voraus. "Wir haben jetzt eine sehr, sehr unsichere Marktnachfrage mit allen möglichen Störfeuern aus denr USA", sagt der Amag-Vorstandschef. Ab 12. März gelten 25 Prozente Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in die USA - ohne Ausnahmen für EU-Länder. Zudem könnten die derzeit ausgesetzten Zölle gegen Kanada und Mexiko von 25 Prozent am 4. März schlagend werden - was für den Aluminiumhersteller mit Sitz in Ranshofen eine doppelt bittere Pille sein könnte: Sollten kumulierte Zölle möglich sein, könnten zweimal 25 Prozent schlagend werden. Denn die Amag hält 20 Prozent an der Aluminerie Alouette Inc in Québec. Fast vollständig findet der auf Amag entfallende Anteil des Outputs an Primäraluminium in den USA seinen Absatz.

Lesen Sie auch: Automobilzulieferer Pollmann über Neuausrichtung und Zölle: "Es hängt jetzt einiger Ballast am Korb"

Lesen Sie weiters: Auto-Produktion in Nordamerika: Wie deutsche Autobauer auf drohende US-Zölle reagieren

Es gelte also nun, eine alte Amag-Stärke - flexibles Handeln - auszuspielen. So habe man für Primäraluminium keine langfristigen Verträge mit Kunden in den USA abgeschlossen, sagt Kaufmann. Wenn es wirtschaftlich sinnvoll sei, könne die Amag auch von Kanada nach Europa liefern. Hinzu kommt: "Die USA können es nicht selbst", so Kaufmann. Die Amerikaner haben bei einem Bedarf von etwa fünf Millionen Tonnen Primärametall eine Eigenproduktion von weniger als einer Million Tonnen - sie müssen also mehrheitlich importieren, was Zölle zum Boomerang für die US-Wirtschaft machen könnte.

Die Verflechtungen sind freilich nicht von der Hand zu weisen. Von 425.000 Tonnen Aluminium, die Amag 2024 absetzte, gingen 155.000 Tonnen in die USA. Rund 30.000 Tonnen davon entfallen auf Walzprodukte, die von Ranshofen aus in die USA geliefert wurden.