Pierer Industrie und die Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH halten jeweils 34,5 Prozent an Robau, die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) 20 Prozent die Invest Unternehmensbeteiligungen 13 Prozent. Konkret will die Robau einen Anteil von 25,15 Prozent von der Rosenbauer Beteiligungsverwaltung GmbH (BVG), kaufen, die derzeit noch 51 Prozent an Rosenbauer hält. Im Juni hatte sich Robau zudem verpflichtet im Rahmen einer Kapitalerhöhung 3,4 Millionen neuen Aktien um 35 Euro je Aktie zu kaufen.

>>> Robau-Konsortium darf Rosenbauer übernehmen

Rosenbauer hat sich im Zuge der Übernahme positiv über die Investition des Konsortiums geäußert. "Ich freue mich, dass wir mit Robau ein starkes österreichisches Konsortium mit umfangreichem Industrie-Know-How und Erfahrung im Management globaler Lieferketten für Rosenbauer gewinnen konnten. Mit den eingeleiteten operativen Maßnahmen, dem weiterhin starken Auftragseingang und diesem Investor an unserer Seite werden wir unsere Position als Weltmarktführer im Bereich der Feuerwehrausstattung weiter ausbauen.“ sagte Sebastian Wolf, CEO der Rosenbauer International AG, im Juni, als die Pläne des Konsortiums bekannt wurden.