Der Motorradhersteller KTM aus Mattighofen im Bezirk Braunau befindet sich erneut in finanziellen Schwierigkeiten. Bereits 1991 musste das Unternehmen Insolvenz anmelden, woraufhin es in mehrere Bereiche aufgeteilt wurde. Stefan Pierer, der damals die Motorradproduktion übernahm, steht auch heute wieder vor der Herausforderung, KTM zu sanieren. „Die Marke KTM ist mein Lebenswerk, und dafür kämpfe ich“, erklärte Pierer kürzlich.

>>> Motorrad-Gigant in existenzieller Krise: KTM AG meldet Insolvenz an

Im November 2024 meldete die KTM AG, Europas größter Motorradhersteller mit Sitz in Mattighofen, Insolvenz an und beantragte ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Dieser Schritt wurde notwendig, da das Unternehmen einen Schuldenberg von über zwei Milliarden Euro angehäuft hatte und eine Finanzierungslücke im hohen dreistelligen Millionenbereich nicht rechtzeitig schließen konnte.

Die Insolvenz betrifft rund 3.600 Mitarbeiter weltweit, von denen viele mit verspäteten Gehaltszahlungen und Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Zukunft konfrontiert sind. Bereits 250 Kündigungen wurden ausgesprochen, und es könnten weitere 500 folgen. Zudem plant KTM, die Produktion von Dezember 2024 bis Ende Februar 2025 auszusetzen, um Lagerbestände abzubauen und Kosten zu senken.