Nach der erfolgreichen Rettung des insolventen Motorradherstellers KTM blickt die börsennotierte Muttergesellschaft Pierer Mobility AG mit verhaltenem Optimismus auf die Geschäftsentwicklung im Jahr 2025. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, werde der Umsatz 2025 infolge längerer Produktionsunterbrechungen voraussichtlich deutlich unter dem Vorjahresniveau liegen. Dennoch zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich, dass sich der Lagerbestand bei KTM sowie bei den Händlern und Importeuren dank anhaltender Nachfrage normalisieren werde.

Trotz massiver Herausforderungen sei die erreichte Absatzmenge als „erfreulich“ zu bewerten, da sie wesentlich zum Abbau der Lagerbestände beigetragen habe. Insgesamt stand die Motorradproduktion für sechs Monate still. Eine vollständige Wiederaufnahme ist für Ende Juli 2025 geplant. „Jedoch können die Rückstände aufgrund der Saisonalität des Geschäfts nicht kompensiert werden“, betont Pierer Mobility in der aktuellen Mitteilung.