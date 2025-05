Die Pierer Mobility AG und ihre insolvente Tochtergesellschaft KTM haben Finanzierungszusagen erhalten, um die 30-Prozent-Barquote im laufenden Insolvenzverfahren von KTM zu erfüllen. Dies teilten sie in einer Ad-hoc-Mitteilung in der Nacht auf Dienstag mit. Sanierungsverwalter Peter Vogl bestätigte, dass ihm eine Finanzierungszusage zur Begleichung der Quote vorliegt, die mit Dienstag datiert ist. Insgesamt geht es um etwa 600 Millionen Euro, die bis zum 23. Mai bei Vogl eingehen müssen, um einen Konkurs abzuwenden.

KTM hält sich bislang mit Details zurück. Aufgrund des laufenden Signing-Prozesses und der damit verbundenen Dokumentation möchte man sich vor dem 22. Mai nicht öffentlich zu den Einzelheiten äußern. CEO Gottfried Neumeister zeigte sich jedoch erleichtert: „Die gesicherte Finanzierung ist ein starkes Signal für das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und unsere Marken. Vor allem aber ist sie ein bedeutender Meilenstein für die Stabilisierung und den strategischen Neustart der KTM AG – insbesondere für unsere MitarbeiterInnen, Kunden, Händler, Partner, Lieferanten und die gesamte KTM-Community“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme in der Nacht auf Dienstag.