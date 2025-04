Die Insolvenz des traditionsreichen österreichischen Motorradherstellers KTM versetzt die europäische Mobilitätsbranche in Aufruhr. Noch vor wenigen Jahren galt das Unternehmen als einer der erfolgreichsten Player im Offroad-Segment und überzeugte mit Innovationen sowie internationalen Motorsport-Triumphen. Doch inzwischen steht KTM vor tiefgreifenden Herausforderungen: Überhöhte Lagerbestände, verschärfte Abgasnormen und ein angespanntes wirtschaftliches Umfeld zwangen den Hersteller in die Knie. Der seit Dezember andauernde Produktionsstopp, ursprünglich bis Februar geplant, könnte nun bis Ende März verlängert werden – eine Maßnahme, die die Belegschaft ebenso belastet wie die Reputation des Unternehmens.

>>> Wie der Kult-Motorradhersteller KTM seine Insolvenz heraufbeschwor

Kern der aktuellen Krise sind rund 130.000 nicht abgesetzte Motorräder, von denen viele die ab 2024 geltenden Euro5+-Normen nicht mehr erfüllen. Während sich die Lagerhallen füllen, schrumpfen die finanziellen Ressourcen. Doch trotz der Insolvenzprognose sieht die Boston Consulting Group (BCG) Wachstumspotenziale: In den Kernmärkten wird ein jährliches Plus von mehr als zehn Prozent erwartet, insbesondere im Offroad-Bereich, wo KTM mit Marktanteilen von bis zu 60 Prozent führend bleibt.

Um das Unternehmen zukunftsfähig zu machen, diskutieren Sanierungsverwalter drastische Einsparungen – von der Reduktion der Mehrmarkenstrategie bis hin zu einem Rückzug aus der MotoGP. Diese Entscheidungen könnten nicht nur Millionen einsparen, sondern auch die Weichen für KTMs langfristige Stabilität stellen. Doch wie realistisch ist dieser Neustart?