Die monatelange Unsicherheit für die Gläubiger der KTM AG ist beendet: Bis gestern wurden sämtliche Forderungen abgegolten, wie Sanierungsverwalter Peter Vogl bestätigte. Rund 1300 Überweisungen waren nötig, um die vereinbarte 30-Prozent-Quote auszuzahlen. Insgesamt flossen 525 Millionen Euro an Lieferanten und Banken.

Vogl, der seit Ende November als Treuhänder fungierte, wickelte die Zahlungen im Rahmen des Sanierungsverfahrens final ab.

