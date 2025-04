Gläubigerliste veröffentlicht : KTM produziert ab nächster Woche wieder

Beim Motorradhersteller KTM in Mattighofen haben die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme der am 13. Dezember eingestellten Produktion begonnen. Am kommenden Montag, den 17. März, sollen die vier Produktionslinien zumindest im Einschichtbetrieb anlaufen. Für Aufsehen sorgt indes eine mutmaßliche Gläubigerliste, die geleakt wurde.