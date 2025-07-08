Die Motorradmarke KTM hat im ersten Halbjahr 2025 weltweit deutlich mehr Maschinen verkauft als prognostiziert. Mit rund 100.000 verkauften und 50.000 ausgelieferten Einheiten übertraf der Absatz die eigenen Erwartungen deutlich. Die hohe globale Nachfrage erlaubte nicht nur eine deutliche Reduktion der Lagerbestände, sondern auch die Reaktivierung der Lieferketten.

„Die letzten sechs Monate haben gezeigt, dass der Rückhalt der Motorrad-Community für die Marke KTM ungebrochen ist“, so CEO Gottfried Neumeister. KTM war nach dem abrupten Ende des Corona-bedingten Nachfragehochs ins Straucheln geraten. Hohe Lagerbestände trafen auf sinkende Verkäufe – ein toxischer Mix für die Bilanz. Jetzt scheint sich das Blatt zu wenden: Die Talsohle scheint durchschritten - die Weichen stehen auf Neustart.