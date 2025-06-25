Nach dem Abschluss des Insolvenzverfahrens bei KTM zieht die Muttergesellschaft Pierer Mobility personelle Konsequenzen: Der Aufsichtsrat wurde neu besetzt. Stephan Zöchling, erst im Jänner zum Vorsitzenden gewählt, verlässt das Gremium – ebenso sein Stellvertreter Rajiv Bajaj sowie Friedrich Roithner. Neu im Kontrollorgan sind nun Bajaj-CFO Dinesh Thapar und die Juristen Ernst Chalupsky und Ewald Oberhammer.

>>> Kontrollwechsel in Mattighofen: Bajaj übernimmt KTM

Der Rückzug Zöchlings erfolgt nicht nur aus eigenem Antrieb. Zuletzt soll es zu Spannungen mit Firmengründer Stefan Pierer gekommen sein, der sich bereits aus der operativen Führung von KTM zurückgezogen hat – und dies auch für Pierer Mobility angekündigt hat.

Wie berichtet hat Bajaj Auto International Holdings, ein Ableger des indischen Bajaj-Konzerns, 525 Millionen Euro in das marode Unternehmen gepumpt. Das Ziel: die Gläubiger bedienen und zugleich die vollständige Kontrolle über das Joint Venture Pierer Bajaj erlangen, das bereits 74,9 Prozent an Pierer Mobility hält.

Immer informiert über die Entwicklungen in Österreichs Industrie – inklusive aller Hintergründe zur KTM-Krise? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Werktäglich um 7 Uhr direkt in Ihre Inbox. Jetzt anmelden!