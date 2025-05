Die drohende Insolvenz der KTM AG ist vorerst abgewendet. Der Miteigentümer Bajaj Auto International Holdings B.V. stellt 450 Millionen Euro als Darlehen zur Verfügung, um die im Sanierungsverfahren festgelegte Gläubigerquote zu bedienen und einen Konkurs der KTM AG sowie ihrer Töchter KTM Components GmbH und KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH zu verhindern. Dies gab das Unternehmen offiziell in einer Presseaussendung am Donnerstag bekannt.

>>> Stefan Pierer geht – Bajaj übernimmt die Kontrolle bei KTM

Zusätzlich fließen weitere 150 Millionen Euro von der Muttergesellschaft Pierer Mobility. Damit stehen insgesamt 600 Millionen Euro zur Verfügung – mehr als die benötigten 525 Millionen Euro zur Abdeckung der Barquote von 30 Prozent im Rahmen der drei Sanierungspläne. Hinzu kommen Gerichts- und Verfahrenskosten. Damit ist der Fortbestand des traditionsreichen Motorradherstellers gesichert.