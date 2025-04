Die KTM Fahrrad GmbH hat sich seit der Trennung als wirtschaftlich stabiles und eigenständiges Unternehmen etabliert. Mit rund 500 Mitarbeitern und einer Produktion in Mattighofen genießt die Fahrradschmiede einen soliden Ruf in der Branche. In einer offiziellen Stellungnahme betonte das Unternehmen:„Man sei ein finanziell gesundes Unternehmen mit einem anerkannt guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Entwicklungen bei Pierer Mobility hätten keinerlei Einfluss auf das Unternehmen, man produziere weiterhin in Mattighofen und blicke trotz eines angespannten Fahrradmarkts optimistisch in die Zukunft.“