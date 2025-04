Das Werk des insolventen Motorradherstellers KTM im oberösterreichischen Mattighofen (Bezirk Braunau) steht ab heute erneut für drei Monate still. Der Grund: ein akuter Mangel an Bauteilen. Ab dem 1. Mai tritt zudem eine neue Betriebsvereinbarung für die Arbeiter und Angestellten in Kraft, die mit spürbaren Gehaltseinbußen verbunden ist. Dennoch zeigen sich sowohl das Management als auch die Gewerkschaft optimistisch: Sie glauben fest an eine langfristige Zukunft des Werks im Innviertel.

Die beschlossene Betriebsvereinbarung enthält mehrere zentrale Punkte. Einerseits wird die übliche Sommerpause, die traditionell im August stattfindet, auf den Juli vorgezogen. Andererseits sieht die Vereinbarung eine Reduktion der Vollzeitarbeitszeit auf 30 Stunden pro Woche vor. Die Löhne und Gehälter werden entsprechend angepasst, allerdings betonen Unternehmensführung und Arbeitnehmervertretung gleichermaßen, dass das Hauptziel die Erhaltung der Arbeitsplätze sei.