Der deutsche Automobilhersteller Audi hat seine Jahresprognose nach unten korrigiert. Grund dafür sind unter anderem die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle sowie Verzögerungen bei einer gemeinsam mit Porsche entwickelten Elektrofahrzeug-Plattform. Das Unternehmen erwartet nun für das laufende Jahr eine Gewinnmarge zwischen 4 und 6 Prozent – ein Prozentpunkt weniger als bislang angenommen, wie die Volkswagen-Tochter am Freitag mitteilte.

>>> Huawei übernimmt das Steuer: Deutsche Autohersteller geraten in Abhängigkeit

Finanzvorstand Jürgen Rittersberger führte diese Entscheidung auch auf die derzeitige Marktlage zurück. Aussagen zur langfristigen Entwicklung der Rendite machte er nicht. Vielmehr betonte er, dass Audi derzeit mit der Umsetzung seiner neuen Strategie beschäftigt sei. In diesem Zusammenhang werde auch die Zielsetzung für zukünftige Renditen überprüft.

Immer top informiert über Österreichs Industrie? Dann abonnieren Sie unser Daily Briefing – kompakt, relevant und täglich um 7 Uhr direkt in Ihr Postfach. Jetzt kostenlos anmelden!