Mitarbeiterprämie könnte fallen : Audi plant Personaleinsparungen in Miliardenhöhe

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Audi will seine Personalkosten um bis zu 1,5 Milliarden Euro pro Jahr senken. Eine Milliarde Euro sollen in den Abbau von Arbeitsplätzen fließen, 500 Millionen Euro in die Senkung der Personalkosten. Insidern zufolge steht auch die Mitarbeiterbeteiligung auf dem Prüfstand.