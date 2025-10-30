Der chinesische Automobilhersteller BYD bekam im dritten Quartal erneut den intensiven Wettbewerb auf dem heimischen Markt zu spüren. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Hongkong mitteilte, sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als 3 Prozent auf knapp 195 Milliarden Yuan (23,6 Milliarden Euro). Der Gewinn ging sogar deutlich stärker zurück und fiel um fast ein Drittel auf 7,8 Milliarden Yuan. Der Absatz lag mit 1,15 Millionen verkauften Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen rund 2 Prozent unter dem Wert des Vorquartals.

In China herrscht ein intensiver Preiskampf um die Kundschaft. Anders als in Europa gewinnen dort vor allem günstigere Elektrofahrzeuge zunehmend an Bedeutung. Laut Angaben des chinesischen Herstellerverbands CAAM verlor BYD im September erstmals seit längerer Zeit die Spitzenposition im weltgrößten Automarkt an den südchinesischen VW-Partner SAIC.

Analysten führen das verlangsamte Verkaufstempo von BYD auf Bestrebungen zurück, die Lagerbestände bei den Händlern abzubauen, bevor neue Modelle eingeführt werden. Außerhalb Chinas legten die Verkaufszahlen hingegen deutlich zu – insbesondere in Europa und Lateinamerika – wenngleich das Niveau dort weiterhin vergleichsweise niedrig ist.

