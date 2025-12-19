Der Volkswagen-Konzern hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: In Salzgitter ist die Produktion eigener Batteriezellen für E-Autos offiziell angelaufen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde der Start im ersten Werk der Batterietochter PowerCo pünktlich zum angekündigten Zeitplan bis Ende 2025 realisiert. Der Bau der Zellfabrik auf dem Gelände des ehemaligen Motorenwerks begann bereits im Juli 2022. Über eine Milliarde Euro hat der Konzern bisher investiert.

Nach dem Vorbild von Salzgitter entstehen weitere Werke im spanischen Valencia sowie im kanadischen St. Thomas. Diese Standorte sollen 2026 und 2027 in Betrieb gehen. Konzernchef Oliver Blume sprach von einem „starken, technologischen Signal für Europa“ und betonte die strategische Bedeutung: „Als erster europäischer Automobilhersteller haben wir eine eigene Entwicklung und Produktion von Batteriezellen aufgebaut. Damit stärken wir unsere Position und Unabhängigkeit im globalen Wettbewerb.“