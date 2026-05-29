BMW Chefwechsel 2026 : BMW-Chef vor heikler Mission: Warum Milan Nedeljković jetzt kaum Fehler machen darf
Steyr, Oberösterreich. Werkstore, Prüfstände, Produktionshallen. Nahezu jeder zweite BMW- und MINI-Antrieb weltweit kommt von hier. Jahrzehntelang war das der industrielle Takt, nach dem BMW sehr gut Autos baute: deutsche Ingenieurskunst, österreichische Präzision, ein Modell, das funktionierte.
Doch dieser Takt hat sich verändert. Batterien ersetzen Motoren. Software schlägt Spaltmaße. Aus China kommen längst nicht mehr nur günstigere Alternativen, sondern ernsthafte Herausforderer, die das Premiumsegment neu sortieren. Gleichzeitig drücken Zölle auf die Margen, und die „Neue Klasse“ muss erst noch beweisen, was sie kann. In genau diesem Moment übernimmt in München ein neuer Mann: Milan Nedeljković. Kein glamouröser Visionär, kein Marken-Showman, sondern ein Manager, der seit Jahrzehnten im Konzern ist. Einer, der Fabriken kennt, Kostenblöcke versteht und Produktionslogik im Schlaf beherrscht.
Schon diese Wahl ist ein Signal. BMW setzt in dieser Phase nicht auf den lautesten Visionär, sondern auf den verlässlichsten Umsetzer.
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Oliver Zipses Erbe: BMW steht stark da – aber die Fallhöhe wächst
Bevor man Nedeljkovićs Baustellen versteht, muss man verstehen, was er erbt. Oliver Zipse hat BMW durch eine der turbulentesten Phasen der Industriegeschichte gesteuert: Pandemie, Lieferkettenkrisen, Krieg in Europa, Energiepreisschock – und mittendrin der größte Umbau der Autoindustrie seit dem Verbrennungsmotor selbst.
Zipses Grundidee war nie die große radikale Wette, sondern industrielle Absicherung. BMW setzte nicht alles auf eine Karte. Der Konzern hielt an Verbrennern fest, entwickelte Hybride weiter, elektrifizierte das Portfolio und gab Wasserstoff als Langfristoption nicht auf. Das wurde oft als zögerlich kritisiert. Wirtschaftlich aber war es klüger als der Kurs mancher Wettbewerber. Volkswagen setzte stark auf Software und lähmte sich dabei fast selbst. Mercedes sattelte früh auf Luxus-Elektro um und musste die Strategie korrigieren, als die Nachfrage ausblieb. BMW blieb beweglicher: Werke konnten je nach Nachfrage zwischen Antrieben wechseln, das Produktportfolio war breiter aufgestellt, die Marge stabiler.
Beim EBIT ließ BMW die Konkurrenz zuletzt deutlich hinter sich. Mercedes kam auf 5,8 Milliarden Euro, der gesamte Volkswagen-Konzern auf 8,9 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis lag BMW mit knapp zehn Milliarden Euro operativ vor Mercedes und Volkswagen. Das ist Nedeljkovićs Ausgangslage: besser als die der anderen, solider als die der meisten. Aber besser heißt nicht entspannt. Es heißt vor allem: mehr zu verlieren.
China wird zur Gefahr: Warum BMW sein Premiumversprechen neu beweisen muss
Wer verstehen will, warum dieser CEO-Wechsel so viel bedeutet, muss nach China schauen. China war einmal das Eldorado der deutschen Premiumhersteller. Große Limousinen, hohe Margen, zahlungskräftige Kunden mit Appetit auf alles, was aus München, Stuttgart oder Sindelfingen kam. Das deutsche Label auf der Motorhaube war Statussymbol und Premiumversprechen zugleich. Heute sieht das anders aus. Im ersten Quartal 2026 gingen die BMW-Auslieferungen in China um zehn Prozent zurück. Der Gesamtmarkt für Pkw brach sogar um 17 Prozent ein. BMW hielt sich damit zwar besser als der Markt. Doch an der Grunddynamik ändert das wenig. Denn was sich in China abspielt, ist keine bloße Konjunkturdelle. Es ist eine Strukturverschiebung.
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Chinesische Marken wie BYD, Nio oder AITO bauen Elektroautos mit starker Software, riesigen Displays, schneller Ladetechnik und Preisen, die westliche Hersteller unter Druck setzen. Sie aktualisieren Fahrzeuge per Over-the-Air-Update, als wären es Smartphones. Ihre Assistenzsysteme lernen dazu. Premium wird dadurch neu definiert. Nicht mehr nur über Leder, Fahrwerk und Markenimage, sondern über Updates, Assistenzsysteme und digitale Erlebnisse. BMW muss China deshalb technologisch ernster nehmen als bisher: nicht nur als Absatzmarkt, den man mit Rabatten bedient, sondern als Innovationsmarkt, auf dem man sich täglich neu beweisen muss.
Nedeljkovićs Aufgabe ist dort keine klassische Verkaufsmission. BMW hat Anfang 2026 bereits die Listenpreise für zahlreiche Modelle gesenkt, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Doch das ist ein schmaler Grat. Wer einmal anfängt, Premium zu verscherbeln, kommt schwer wieder heraus. Die Linie muss lauten: Preisanpassung ja, Rabattspirale nein. Lokale Relevanz ja, Markenverwässerung nein. BMW muss digitaler werden, schneller reagieren und genauer verstehen, was Kunden in China erwarten. Am Ende aber muss ein BMW auch dort ein BMW bleiben.
Neue Klasse als Härtetest: BMWs wichtigste Zukunftswette muss jetzt liefern
Über allem steht die „Neue Klasse“. Der Name klingt nach Marketing, ist aber weit mehr als das. Die ursprüngliche Neue Klasse rettete BMW in den 1960er-Jahren vor der Insolvenz. Die kompakten, erschwinglichen Modelle wurden damals zum Wendepunkt. BMW überlebte – und wuchs danach zur Premiummarke, die der Konzern heute ist. Nun soll sich diese Geschichte wiederholen, in größerem Maßstab und mit höherem Einsatz.
Die neue „Neue Klasse“ ist nicht einfach ein weiteres Modell. Mit ihr baut BMW Plattform, Software, Batterie und Produktion neu zusammen: weniger Komplexität, mehr Effizienz, mehr Skalierung. Es geht nicht nur um ein neues Auto. Es geht um die Frage, ob BMW sein eigenes Erfolgsmodell in die nächste Autowelt übersetzen kann. Ein erster Test läuft bereits. Der iX3 hat in Europa mehr als 50.000 Bestellungen eingesammelt. Das ist ein starkes Signal: Die Nachfrage ist da. Aber Bestellungen sind noch kein Industriebeweis.
Software, Batterie, Qualität: Wo BMW kaum Fehler machen darf
Jetzt kommt die eigentliche Prüfung. Funktioniert die Plattform in der Fertigung? Ist die Software von Beginn an stabil – nicht erst nach dem dritten Update? Hält die Qualität das Premiumversprechen? Und stimmt die Kostenkurve so, dass BMW langfristig Marge macht? Sonst droht dem Konzern, was Volkswagen mit Cariad erlebt hat: Softwareprobleme, Milliardenkosten, verzögerte Modelle und ein Vertrauensverlust, der weit über einzelne Fahrzeuge hinausgeht. BMW kann sich das nicht leisten – weder finanziell noch als Marke.
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Hinzu kommt die Batteriefrage. BMW ist kein Hersteller wie BYD, der die gesamte Wertschöpfungskette kontrolliert. BMW ist ein Integrator. Die Zellen kommen von Zulieferern, stark aus Asien. Das kann kapitaldisziplinierter sein, als eigene Gigafabriken hochzuziehen. Aber es schafft Abhängigkeiten: bei Kosten, Verfügbarkeit und Tempo.
Die entscheidende Frage lautet deshalb: Kann BMW mit Fahrdynamik, Markenidentität, Softwarequalität und Integrationsexzellenz genug Premiumwert schaffen, obwohl andere bei Batteriekosten und Innovationsgeschwindigkeit strukturell im Vorteil sind? An dieser Frage wird sich entscheiden, ob BMW in zehn Jahren noch BMW ist. Und Nedeljković, der Mann, der Fabriken kennt wie kaum ein anderer im Konzern, wird genau daran gemessen werden.
Marge unter Druck: Warum BMW jetzt an der richtigen Stelle sparen muss
Parallel schrumpfen die Spielräume. Die Automotive-Marge liegt aktuell bei fünf Prozent. Das ist in dieser Phase solide, aber nicht komfortabel. Zölle kosten BMW allein im ersten Quartal 1,25 Prozentpunkte Marge. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern eine ähnliche Belastung. Das klingt nach einer kleinen Zahl. Ist es aber nicht. Bei fünf Prozent Ausgangsmarge frisst diese Belastung ein Viertel des Spielraums.
BMW muss sparen: Investitionen runter, Herstellungskosten runter, Verwaltungskosten runter. Der Konzern hat das bereits für 2026 und darüber hinaus angekündigt. Doch die eigentliche Kunst besteht darin, nicht an der falschen Stelle zu kürzen. Wer jetzt bei Software, Batterieintegration oder Produktqualität spart, spart sich womöglich in den Ruin. Denn genau diese Bereiche sollen in drei, vier oder fünf Jahren die Margen retten.
Die Sparlogik muss deshalb industriell sein, nicht hektisch: weniger Modellvarianten, weniger Komplexität, schlankere Lieferketten, diszipliniertere Investitionsentscheidungen. Aber keine Substanzkürzung dort, wo die Zukunft entsteht. Hier passt Nedeljkovićs Profil vielleicht am besten. Als langjähriger Produktionschef kennt er Kostenblöcke, Fabriklogik und Effizienzhebel. Er weiß, wo sich Produktivität heben lässt – und wo Kürzen zur Sackgasse wird.
Nedeljkovićs Stresstest beginnt: BMW braucht jetzt mehr als große Visionen
Milan Nedeljković ist kein Mann der großen Gesten. Kein CEO, der auf Bühnen Visionen ausruft, die später in der Fabrikhalle versanden. Er ist einer, der weiß: Visionen zählen in der Autoindustrie nur dann, wenn sie am Band funktionieren. BMW steht heute besser da als Volkswagen, solider als Mercedes, stabiler als die meisten. Aber genau deshalb ist die Erwartung hoch – und die Fallhöhe real.
China muss neu gedacht werden. Die „Neue Klasse“ muss liefern. Die Marge muss verteidigt werden. Und all das gleichzeitig, in einem Markt, der sich schneller verändert als je zuvor. Das ist Nedeljkovićs Stresstest. Vielleicht ist ein Produktionsmann an der Spitze gerade deshalb die richtige Wahl. Nicht, weil die Zukunft weniger Visionen braucht. Sondern weil Visionen nur dann etwas wert sind, wenn jemand sie auch bauen kann.
Der Test hat begonnen.