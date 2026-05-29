Steyr, Oberösterreich. Werkstore, Prüfstände, Produktionshallen. Nahezu jeder zweite BMW- und MINI-Antrieb weltweit kommt von hier. Jahrzehntelang war das der industrielle Takt, nach dem BMW sehr gut Autos baute: deutsche Ingenieurskunst, österreichische Präzision, ein Modell, das funktionierte.

Doch dieser Takt hat sich verändert. Batterien ersetzen Motoren. Software schlägt Spaltmaße. Aus China kommen längst nicht mehr nur günstigere Alternativen, sondern ernsthafte Herausforderer, die das Premiumsegment neu sortieren. Gleichzeitig drücken Zölle auf die Margen, und die „Neue Klasse“ muss erst noch beweisen, was sie kann. In genau diesem Moment übernimmt in München ein neuer Mann: Milan Nedeljković. Kein glamouröser Visionär, kein Marken-Showman, sondern ein Manager, der seit Jahrzehnten im Konzern ist. Einer, der Fabriken kennt, Kostenblöcke versteht und Produktionslogik im Schlaf beherrscht.

Schon diese Wahl ist ein Signal. BMW setzt in dieser Phase nicht auf den lautesten Visionär, sondern auf den verlässlichsten Umsetzer.