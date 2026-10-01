Audi braucht dringend neue Elektroautos, um den Abstand zu BMW und Mercedes nicht weiter wachsen zu lassen. Ausgerechnet eines der wichtigsten Modelle lässt jedoch auf sich warten: der elektrische Nachfolger in der A4-Klasse. Was auf den ersten Blick wie eine weitere Verzögerung im ohnehin komplizierten Modellfahrplan aussieht, offenbart bei genauerem Hinsehen ein viel größeres Problem.

Denn am künftigen Elektro-A4 hängt nicht nur die Modellpolitik von Audi. Das Fahrzeug soll zu den frühen Modellen auf Volkswagens neuer Konzernplattform SSP gehören – und damit eine technische Architektur nutzen, auf die der gesamte Volkswagen-Konzern große Teile seiner Zukunft setzt.

Der Elektro-A4 wird deshalb zum Testfall. Nicht nur dafür, ob Audi wieder schneller neue Autos entwickeln kann. Sondern auch dafür, ob Volkswagen überhaupt in der Lage ist, technische Grundsatzentscheidungen über Marken- und Vorstandsgrenzen hinweg rechtzeitig zu treffen und anschließend verbindlich umzusetzen.

Gerade daran gibt es intern erhebliche Zweifel.