Audi A4 e-tron 2029 : Audi gegen Volkswagen: Warum der Elektro-A4 zum Machtkampf im Konzern wird
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Audi braucht dringend neue Elektroautos, um den Abstand zu BMW und Mercedes nicht weiter wachsen zu lassen. Ausgerechnet eines der wichtigsten Modelle lässt jedoch auf sich warten: der elektrische Nachfolger in der A4-Klasse. Was auf den ersten Blick wie eine weitere Verzögerung im ohnehin komplizierten Modellfahrplan aussieht, offenbart bei genauerem Hinsehen ein viel größeres Problem.
Denn am künftigen Elektro-A4 hängt nicht nur die Modellpolitik von Audi. Das Fahrzeug soll zu den frühen Modellen auf Volkswagens neuer Konzernplattform SSP gehören – und damit eine technische Architektur nutzen, auf die der gesamte Volkswagen-Konzern große Teile seiner Zukunft setzt.
Der Elektro-A4 wird deshalb zum Testfall. Nicht nur dafür, ob Audi wieder schneller neue Autos entwickeln kann. Sondern auch dafür, ob Volkswagen überhaupt in der Lage ist, technische Grundsatzentscheidungen über Marken- und Vorstandsgrenzen hinweg rechtzeitig zu treffen und anschließend verbindlich umzusetzen.
Gerade daran gibt es intern erhebliche Zweifel.
Audi verliert beim Elektro-A4 Zeit – während BMW und Mercedes vorlegen
Für Audi ist der Zeitplan besonders unangenehm. Der elektrische A4 soll eines der wichtigsten Modelle der Marke im vollelektrischen Mittelklassesegment werden. Genau dort bereiten BMW und Mercedes neue Modelle vor beziehungsweise bringen neue Generationen deutlich früher auf die Straße.
Audi droht damit ein Problem, das die Marke bereits beim Q6 e-tron erlebt hat: Ein strategisch wichtiges Elektroauto kommt erst auf den Markt, nachdem Wettbewerber ihre nächste Generation bereits positioniert haben.
Dabei ist die Mittelklasse für die deutschen Premiumhersteller von besonderer Bedeutung. Modelle dieser Größenordnung werden nicht nur von Privatkunden gekauft, sondern spielen auch im Geschäft mit Firmenwagen und Flotten eine große Rolle. Wer hier über mehrere Jahre kein konkurrenzfähiges neues Elektroangebot besitzt, riskiert deshalb nicht nur einzelne Verkäufe, sondern langfristige Kundenbeziehungen.
Noch schwerer wiegt allerdings, dass der A4 nicht irgendein neues Elektroauto werden soll.
Er gehört zu den Fahrzeugen, mit denen Volkswagen seine nächste große technische Plattform in die Serie bringen will.
Volkswagen SSP: An dieser Elektroplattform hängt die Zukunft des VW-Konzerns
SSP steht für „Scalable Systems Platform“. Langfristig soll die Architektur mehrere heute parallel genutzte Konzernplattformen ersetzen und dadurch Entwicklung und Produktion vereinfachen.
Das Prinzip ist entscheidend für Volkswagens Zukunftsstrategie: möglichst viele Fahrzeuge unterschiedlicher Marken sollen auf gemeinsamen technischen Grundlagen entstehen. Je größer die Stückzahlen, desto stärker lassen sich Komponenten vereinheitlichen und Entwicklungskosten verteilen.
Volkswagen selbst beschreibt die Dimension des Projekts entsprechend groß. Nach Konzernangaben könnte die SSP langfristig die Basis für ein konzernweites Fahrzeugvolumen von bis zu 30 Millionen Autos bilden. Deshalb betrifft jede Verzögerung nicht nur Audi.
Auch elektrische Nachfolger wichtiger Volkswagen-Modelle wie Golf und T-Roc sollen perspektivisch von der neuen Plattform profitieren. Verschiebt sich die SSP, verschieben sich damit womöglich ganze Modellgenerationen – und zugleich der Zeitpunkt, ab dem sich die Milliardeninvestitionen in die neue Architektur tatsächlich rechnen.
Intern wurde die Zahl der geplanten SSP-Varianten bereits reduziert. Statt einer Vielzahl unterschiedlicher Ausprägungen soll stärker standardisiert werden. Die Idee dahinter: weniger Komplexität, mehr gemeinsame Komponenten und damit niedrigere Kosten.
Dass ein Konzern wie Volkswagen diesen Weg einschlägt, ist betriebswirtschaftlich logisch. Doch genau hier beginnt der Konflikt. Denn Vereinheitlichung bedeutet immer auch, dass einzelne Marken technische Freiheiten verlieren.
48-Volt-Technik: Warum eine Entscheidung Volkswagens SSP ausbremst
Besonders deutlich zeigt sich das am Bordnetz der künftigen SSP-Fahrzeuge. Mitten im Entwicklungsprozess wurde entschieden, die Architektur auf 48 Volt auszulegen. Technisch besitzt dieser Schritt Vorteile. Eine höhere Spannung ermöglicht es unter anderem, leistungsfähigere elektrische Verbraucher effizienter zu versorgen. Gleichzeitig können Leitungsquerschnitte reduziert werden, was Gewicht sparen kann.
Das Problem ist deshalb weniger die Entscheidung selbst als ihr Zeitpunkt. Eine Fahrzeugplattform besteht aus tausenden Komponenten und Schnittstellen. Wird eine zentrale technische Grundannahme nachträglich verändert, müssen zahlreiche Bauteile erneut angepasst, überprüft oder entwickelt werden.
Das betrifft nicht nur Volkswagen und Audi selbst, sondern auch die Zulieferer. Komponenten, Steuergeräte und weitere Systeme müssen mit der neuen Architektur funktionieren. Änderungen ziehen Tests, neue Freigaben und zusätzliche Entwicklungsarbeit nach sich. Was technisch langfristig sinnvoll sein kann, wird kurzfristig damit zum Zeitproblem.
Und die Komplexität wächst noch durch einen weiteren Partner.
Volkswagen und Rivian: Die 5,8-Milliarden-Dollar-Wette auf das Software-Auto
Volkswagen entwickelt wesentliche Teile seiner künftigen Software- und Elektronikarchitektur gemeinsam mit dem US-Elektroautohersteller Rivian. Das dafür gegründete Gemeinschaftsunternehmen Rivian and Volkswagen Group Technologies, kurz RV Tech, nahm im November 2024 seine Arbeit auf. Beide Partner halten jeweils die Hälfte des Unternehmens. Volkswagen plant insgesamt Investitionen von bis zu 5,8 Milliarden Dollar in Rivian und das Joint Venture.
Die Bedeutung der Zusammenarbeit ist enorm. RV Tech entwickelt eine sogenannte zonale Elektronikarchitektur, bei der deutlich weniger, dafür leistungsfähigere Zentralrechner zahlreiche Fahrzeugfunktionen steuern. Damit sollen Autos stärker zu Softwareplattformen werden, bei denen Funktionen über Updates erweitert oder verändert werden können.
Die Architektur soll später auch in SSP-Fahrzeugen eingesetzt werden.
Rivian macht Fortschritte – doch für Audi wird die Abstimmung komplizierter
Technisch macht die Kooperation Fortschritte. Im März 2026 meldete Volkswagen den erfolgreichen Abschluss mehrmonatiger Wintertests mit Referenzfahrzeugen von Volkswagen, Audi und Scout. Die Elektronik- und Softwarearchitektur wurde dabei unter anderem in Schweden und den USA erprobt.
Doch die Kooperation schafft gleichzeitig neue Abstimmungswege. Audi und andere Konzernmarken arbeiten nicht einfach bilateral mit einzelnen Rivian-Teams an ihren Wünschen. Anforderungen müssen innerhalb des Volkswagen-Konzerns abgestimmt, priorisiert und anschließend in die gemeinsame Entwicklung übersetzt werden.
Volkswagen versucht inzwischen sogar, räumliche Hürden abzubauen. RV Tech unterhält neben Standorten in Nordamerika, Schweden und Serbien auch einen Standort in Berlin. Der Konzern nennt ausdrücklich die Zusammenarbeit mit den europäischen Marken in derselben Zeitzone als Grund dafür.
Dass eine solche Maßnahme überhaupt notwendig ist, zeigt, wie anspruchsvoll die Koordination geworden ist.
Audi gegen Volkswagen: Wer im VW-Konzern künftig die Technik bestimmt
Hinter vielen technischen Detailfragen steckt deshalb ein grundlegender Konflikt. Wer entscheidet im Volkswagen-Konzern künftig über die Technik? Traditionell besitzen Marken wie Audi und Porsche erhebliche Eigenständigkeit. Sie entwickeln eigene Lösungen, definieren ihre Fahrzeuge über spezifische technische Merkmale und verteidigen diese Autonomie.
Für einen Konzern, der Entwicklungskosten drastisch senken und wesentlich mehr Komponenten gemeinsam nutzen will, wird genau diese Struktur jedoch zum Problem. Jede markenspezifische Sonderlösung kostet Geld. Jede zusätzliche Variante erhöht die Komplexität. Gleichzeitig fürchten die Marken, dass zu starke Standardisierung ihre Produkte austauschbar macht.
Genau in diesem Spannungsfeld wird über eine stärkere Bündelung technischer Kompetenzen im Konzern diskutiert. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob ein zentraler Technikchef mehr Durchgriffsrechte erhalten sollte.
Ein solcher Konzern-CTO könnte Entwicklungsentscheidungen markenübergreifend vereinheitlichen und Konflikte schneller lösen. Doch damit würde zwangsläufig Macht verschoben.
Ein zentraler Technikvorstand wäre nur dann wirklich wirksam, wenn Audi, Porsche oder Volkswagen bei grundlegenden Entscheidungen nicht mehr jederzeit eigene Wege verlangen könnten. Andernfalls droht eine weitere Führungsebene – und damit womöglich genau das Gegenteil dessen, was erreicht werden soll.
Audi baut 7.500 Stellen ab – und muss gleichzeitig schneller entwickeln
Für Audi kommt der Konflikt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.
Das Unternehmen baut seine Organisation bereits massiv um. Vorstand und Betriebsrat vereinbarten 2025 den Abbau von bis zu 7.500 Stellen in Deutschland bis 2029, vor allem in indirekten Bereichen wie Verwaltung und Entwicklung. Audi erwartet dadurch mittelfristig Einsparungen von mehr als einer Milliarde Euro pro Jahr. Gleichzeitig sollen bis 2029 rund acht Milliarden Euro in die deutschen Standorte investiert werden.
Inzwischen ist ein großer Teil des Stellenabbaus bereits umgesetzt oder verbindlich vereinbart. Audi teilte im Frühjahr 2026 mit, dass bei den zunächst bis 2027 vorgesehenen 6.000 Stellen bereits 65 Prozent realisiert oder fest vereinbart seien. Weitere bis zu 1.500 Stellen sollen bis 2029 folgen.
Damit entsteht ein anspruchsvoller Spagat: Audi soll schlanker und günstiger werden, während gleichzeitig neue Plattformen, neue Elektronikarchitekturen und eine neue Softwarewelt entwickelt und in Serienautos integriert werden müssen.
Gerade die Entwicklungsorganisation muss also mit weniger Personal schneller werden.
Audi Neckarsulm unter Druck: Jetzt hängt viel an den nächsten Elektroautos
Die Verzögerungen treffen außerdem die Werkestrategie. Besonders deutlich zeigt sich das in Neckarsulm. Dort braucht Audi langfristig neue Produkte, wenn bestehende Baureihen auslaufen. Anfang September 2026 erhielt der Standort vom Volkswagen-Aufsichtsrat Zeit bis zum 30. Juni 2027, ein wettbewerbsfähiges Produktionskonzept für die Zeit nach 2034 zu entwickeln.
Der Audi-Betriebsrat hatte bereits Ende 2025 ausdrücklich ein zusätzliches elektrisches Volumenmodell für Neckarsulm gefordert.
Doch genau solche Entscheidungen hängen von der technischen Planung kommender Fahrzeuggenerationen ab. Solange Plattformen und Modellzeitpläne in Bewegung sind, bleibt auch die langfristige Belegung der Werke schwieriger. Damit wird aus einer technischen Verzögerung schnell ein industriepolitisches Problem.
Der Audi A4 e-tron zeigt Volkswagens eigentliches Dilemma
Der verspätete elektrische A4 ist deshalb weit mehr als ein Modell, das später als geplant zum Händler kommt. Er zeigt, wie viele Konflikte Volkswagen gleichzeitig lösen muss.
Der Konzern will Technik vereinheitlichen, ohne Audi und Porsche ihre Identität zu nehmen. Er will mit Rivian schneller bei Software werden, schafft dadurch aber zusätzliche Schnittstellen. Er will Entwicklungsbereiche verkleinern und gleichzeitig eine völlig neue Fahrzeugarchitektur aufbauen. Und er will Werke langfristig auslasten, obwohl zentrale Modellentscheidungen noch nicht feststehen.
Ein Konzern-CTO könnte einige dieser Probleme entschärfen. Entscheidend wäre jedoch nicht der Titel, sondern seine Macht.
Kann ein zentraler Technikchef Audi oder Porsche tatsächlich zu einer gemeinsamen Lösung verpflichten, wäre das ein tiefgreifender Umbau der Volkswagen-Struktur. Kann er das nicht, entsteht womöglich nur eine weitere Stelle, über die technische Entscheidungen laufen müssen.
Volkswagen besitzt genügend Ingenieure, Vorstände und Entwicklungsabteilungen. Das Problem liegt an anderer Stelle: Der Konzern muss grundlegende Entscheidungen früh genug treffen – und sie anschließend über alle Marken hinweg durchsetzen.
Genau deshalb ist der elektrische A4 für Volkswagen so brisant. Seine Verzögerung erzählt nicht nur die Geschichte eines zu spät kommenden Audi. Sie erzählt die Geschichte eines Autokonzerns, der noch immer darüber verhandelt, wer eigentlich über seine technische Zukunft bestimmt.