Audi A4 e-tron 2029 : Audi gegen Volkswagen: Warum der Elektro-A4 zum Machtkampf im Konzern wird

01.10.2026
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Audi braucht den neuen A4 e-tron dringend – doch ausgerechnet das wichtige Elektroauto lässt länger auf sich warten. Hinter der Verzögerung steckt weit mehr als ein verschobener Modellstart: Bei Volkswagen geht es um die neue SSP-Plattform, Milliardeninvestitionen und die Frage, wer künftig über die Technik im Konzern bestimmt.
Audi Ringe werden auf ein Fahrzeug montiert

Der Audi A4 e-tron soll zu den wichtigen Elektroautos auf Volkswagens neuer SSP-Plattform gehören. Doch der geplante Stromer verzögert sich – und wird damit zum Symbol für einen grundsätzlichen Technikkonflikt im VW-Konzern.

- © Audi

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Erstveröffentlichung
01.10.2026
Letzte Aktualisierung
01.10.2026
Piotr Dobrowolski