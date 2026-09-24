Der Automarkt in der Europäischen Union hat seinen Wachstumskurs im Sommer 2026 fortgesetzt. Im August wurden in den 27 EU-Staaten 708.211 neue Pkw zugelassen. Das waren 4,5 Prozent mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Für die ersten acht Monate des Jahres summieren sich die Neuzulassungen auf 7,55 Millionen Fahrzeuge – ein Plus von 5,3 Prozent gegenüber Januar bis August 2025. Die Zahlen stammen vom europäischen Herstellerverband ACEA und sind für das laufende Jahr noch vorläufig.

Der eigentliche Umbruch zeigt sich jedoch weniger bei der Gesamtzahl als bei den Antriebsarten. Reine batterieelektrische Autos, sogenannte Battery Electric Vehicles oder BEV, kamen zwischen Januar und August bereits auf 1,64 Millionen Neuzulassungen. Ihr Marktanteil stieg damit von 15,8 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 21,7 Prozent. Gegenüber 2025 legten die BEV-Zulassungen um 44,9 Prozent zu. Allein im August wurden 196.486 Elektroautos neu angemeldet – 62,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Besonders kräftig entwickelte sich die Elektromobilität in mehreren großen europäischen Märkten. In Frankreich lagen die BEV-Neuzulassungen in den ersten acht Monaten 74,2 Prozent über dem Vorjahreswert, in Deutschland betrug das Plus 53,1 Prozent. Dänemark meldete einen Zuwachs von 40,9 Prozent, Belgien von 13,1 Prozent. Deutschland kam bis Ende August auf mehr als 515.000 neu zugelassene batterieelektrische Pkw.