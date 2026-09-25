Das Fahrwerk aus Wolfsburg. Das digitale Nervensystem aus Kalifornien. Die Fahrassistenz aus Stuttgart, Sensorik aus Israel, Bilderkennung aus Beijing: Volkswagens neue digitale Welt entsteht nicht mehr aus einer Hand in der CARIAD-Zentrale, sondern als Mosaik globaler Tech-Allianzen. Der ID.EVERY1 soll 2027 der erste große europäische Testfall werden.

Während Schlagzeilen vom Ende des deutschen Software-Traums sprechen, vollzieht Volkswagen unter der Karosserie seiner nächsten Modellgeneration einen grundlegenden Umbau. Statt des zentralen Software-Monolithen, den CARIAD einst liefern sollte, setzt der Konzern auf regionale Ökosysteme, zonale Elektronikarchitekturen und spezialisierte Partner. Volkswagen zieht sich damit nicht aus der Fahrzeugsoftware zurück. Die Wolfsburger verändern vielmehr die Art, wie sie Kontrolle organisieren.