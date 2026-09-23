Das Fahrwerk aus Wolfsburg. Das digitale Nervensystem aus Kalifornien. Die Fahrassistenz aus Stuttgart, Sensorik aus Israel, Bilderkennung aus Beijing: Volkswagens neue digitale Welt entsteht nicht mehr aus einer Hand in der CARIAD-Zentrale, sondern als Mosaik globaler Tech-Allianzen. Der ID.EVERY1 soll 2027 der erste große europäische Testfall werden.

Während Schlagzeilen vom Ende des deutschen Software-Traums sprechen, vollzieht Volkswagen unter der Karosserie seiner nächsten Modellgeneration einen grundlegenden Umbau. Statt des zentralen Software-Monolithen, den CARIAD einst liefern sollte, setzt der Konzern auf regionale Ökosysteme, zonale Elektronikarchitekturen und spezialisierte Partner. Volkswagen zieht sich damit nicht aus der Fahrzeugsoftware zurück. Die Wolfsburger verändern vielmehr die Art, wie sie Kontrolle organisieren.

Als der damalige Volkswagen-Chef Herbert Diess die Car.Software Organisation, die spätere CARIAD, aufbaute, war das Versprechen gigantisch: Eine konzerneigene Software-Plattform sollte langfristig auf bis zu 40 Millionen Fahrzeugen laufen – vom VW Golf bis zum Porsche Taycan. Diess warnte 2020, Software werde 80 Prozent der künftigen Innovationen im Auto ausmachen. Wer dort nicht die „Lufthoheit“ besitze, werde zum „Blechbieger“.

Doch der Anspruch geriet in den Mühlen des Konzerns ins Stocken. Unterschiedliche Anforderungen von Audi, Porsche und VW Pkw bremsten die Entwicklung; verspätete Softwarebausteine für Audi Q6 e-tron und Porsche Macan führten zu jahrelangen Modellverzögerungen. Bis Mitte 2026 häufte CARIAD kumulierte operative Verluste von knapp zehn Milliarden Euro an. Unter Konzernchef Oliver Blume und CARIAD-Chef Peter Bosch wurde aus dem Autarkie-Anspruch deshalb ein Integrationsmodell: CARIAD soll stärker verbinden, Standards setzen und externe Technologien in die Konzernwelt einpassen.