Der Ergebnisdruck, der auf Unternehmen lastet, ist 2023 enorm. Zusätzlich zu sinkenden EBITDA-Ergebnissen sind auch Zinskosten als Widersacher von Überschüssen zurückgekehrt. Die Auswirkungen sind deutlich zu spüren. Der Zinsdeckungsgrad halbiert sich aktuell quer durch nahezu alle Branchen. Im Paarlauf mit den Energie- und Rohstoffkosten drücken die Kreditzinsen die Jahresüberschuss-Margen und den Cash-Flow dauerhaft in vielen Fällen in den negativen Bereich. Für einen Richtungswechsel der Zentralbanken gibt es zurzeit keine Signale. Zudem können die aktuellen Turbulenzen im Finanzsektor die Kreditvergabe weiter verknappen bzw. verteuern. Auch wenn das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland wie auch in Österreich ab 2024 wohl wieder knapp positiv sein wird, sind weitere Zinsschritte zu erwarten. Jetzt die richtigen Tools zu nutzen, wird gerade in kapitalintensiven Industrien entscheidend für kommende Erfolge sein. Denn ein BIP knapp an der Nulllinie droht aus unserer Sicht nur für das laufende Jahr. Ab 2025 ist ein BIP-Wachstum über 1,5% möglich. Der Faktor Zinskosten sollte dann – wenn auch schwierige – Management-Routine sein.