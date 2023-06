Entgeltliche Einschaltung

GATA : USA Markteintritt: Finanzierbar und unkompliziert

Die German American Trade Association (GATA) macht 2023 erstmalig Station in Wien. Für Unternehmen, die über einen Markteintritt USA nachdenken, bietet das U.S. Entry Meeting am 13.9. alle relevanten Aspekte zum Thema Markteintritt komprimiert an einem Tag. Ohne stundenlange Nachforschungen und Beratungsleistungen möchte die GATA es deutschsprachigen Firmen -gerade kleinen Firmen und im Mittelstand - leichter machen, den Markteintritt in die USA zu wagen: oft ist dieser Schritt weit weniger komplex und mit weit geringerem Aufwand verbunden, als man zunächst meint.