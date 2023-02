Wie gelingt die digitale und die nachhaltige Transformation – dieses Thema diskutierten unter der Leitung von Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon Peter Schneider, CSO AT&S, Christina Raab, Market Unit Lead Accenture DACH und Gastgeber Michael Zettel, Country Managing Director Accenture Österreich, beim Zukunftstalk „Accent on the Future“ in der Libelle im Wiener Museumsquartier vor 60 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik. „Unternehmen müssen sich radikal neu erfinden und transparent und agil aufstellen“, appelliert Christina Raab und ergänzt, „Krisenzeiten sind Gründerzeitung und Innovationszeiten.“

Peter Scheider betonte, die AT&S stehe vor „speziellen Herausforderungen, weil wir sehr schnell wachsen.“ Das österreichische Technologieunternehmen mit Sitz in Leoben rekrutiert weltweit und investiert gleichzeitig in der Standort Österreich. „AT&S zeigt das Commitment mit der aktuellen Investition. Wir haben eine der größten und teuersten Baustellen in Österreich“, erklärt Schneider und sagt klar, dass Europa den Kampf gegen China nicht gewinnen könne: „Wie können verhindern, dass wir völlig blank dastehen.“