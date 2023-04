Das Produktprogramm umfasst umspritzte, vorkonfektionierte Steckverbinder mit hochbeständiger PUR oder kostengünstiger PVC-Leitung, passende Flanschsteckverbinder für die Motorintegration sowie selbstanschließbare Varianten. Dabei stehen eine 4- und eine 6-polige Ausführung mit Aderquerschnitten von 1,5mm² bzw. 2,5mm² zur Verfügung. Abgerundet wird das Produktportfolio durch die h-Verteilerlösung mit angespritzten Leitungen, mit der sich die Energieverteilung flexibel an beliebigen Stichen abführen lässt und damit die Zahl der Steckstellen reduziert werden kann.



Der MQ15 überträgt hohe Ströme auf kleinstem Raum, mit dem besten Preis/Leitungsverhältnis auf dem Markt, dank der Verwendung von Hochleitungskunststoffen und dem Verzicht teurer Metallteile. Neben der 4-poligen Variante mit drei Powerkontakten + PE, bietet die 6-polige Variante zusätzlich zwei Signalkontakte. Letztere bietet dadurch die Möglichkeit, weitere Funktionen zu integrieren, beispielsweise Temperatur oder Bremse. Die Stromübertragungswerte bis 16A Dauerbelastung bei einer Spannung von 600V AC eröffnen ein weites Feld an Anwendungen. Mit den MQ15 Flanschsteckverbindern lassen sich Motoren im Handumdrehen zu einer steckbaren Lösung umrüsten. Dies spart Zeit und Personal bei Installation und Wartung. Der Flansch wird einfach in eine vorhandene M20x1,5-Gewindebohrung ins Motorgehäuse geschraubt – ohne Adapter oder mechanische Sonderlösung.



Mit Schutzklasse IP67 im gesteckten Zustand ist die MQ15-Serie auch im rauen Alltag industrietauglich. Die MQ15 Steckverbinder werden zu 100% elektrisch getestet und gewährleisten somit eine einfache fehlerfreie Plug and Play Lösung. Alle Varianten gibt es bereits ab 1 Stück MOQ, unabhängig von Ausführung oder Länge. Das CE-konforme Produkt ist auch UL gelistet, daher kann es weltweit eingesetzt werden.