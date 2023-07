Fokus auf Umsetzungsstärke



Beratungen mit einem starken Umsetzungsfokus haben einen großen Vorteil. Sie bringen nicht nur neue Ideen und Strategien mit ins Unternehmen, sondern auch zusätzliche Ressourcen. Viele Entscheider kennen das Szenario. Ein Beratungsmandat endet mit vielen tollen Ideen, Vorschlägen und einer großen Rechnung, aber im Unternehmen gibt es nicht das Personal oder das Know-how, diese umzusetzen. Genau hier unterscheidet sich unser Modell. Wir setzen in Abstimmung mit dem Kunden die Projekte um und implementieren nachhaltig die neuen Lösungen. Es gibt also keinen Grund mehr, Projekte auf die lange Bank zu schieben. Jeder Tag, an dem Sie Ihr Unternehmen nicht verbessern, ist ein verschenkter.

Messbar und erfolgsabhängig

Zudem hat diese Vorgehensweise noch ein weiteres Plus. Sind die Beratungen an der Umsetzung beteiligt, kann der Erfolg gemessen werden. Eine Messung des Erfolgs führt dazu, dass die Beratungsleistung erfolgsabhängig abgerechnet werden kann. Für Unternehmen heißt dies, dass das eigene Risiko minimiert wird.



