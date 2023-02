Entgeltliche Einschaltung

Mit Video : Report: Cyberangriffe fordern rasches Handeln der Industrie

Cybersecurity in der Industrie muss sowohl OT als auch IT umfassen – auf dieses Ergebnis lässt sich der State of Operational Technology and Cybersecurity Report 2022 von Fortinet zusammenfassen. Und gehandelt werden muss sofort.