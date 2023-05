Der Spezialschmierstoffhersteller Klüber Lubrication bietet Industriekunden nicht nur ein umfangreiches Schmierstoffsortiment, sondern unterstützt auch bei der Anwendung seiner Schmierstoffe sowie bei auftretenden Problemen. Mit Remote Expert können Kunden sich jetzt noch rascher mit den hochqualifizierten Tribologie-Experten verbinden. Mit Hilfe der Microsoft HoloLens 2 Industrial Edition werden geografische Distanzen oder Zutrittsbeschränkungen rasch überwunden. Der Kunde bekommt aufgrund der Mixed-Reality Anwendung innerhalb kürzester Zeit ohne zeitaufwendige Reisen die benötige Unterstützung. Die durch die Reise entstehenden CO2-Emissionen entfallen – positiv für die Umwelt.



Der Einsatzbereich ist vielfältig. „Wir können unsere Kollegen vor Ort nicht nur bei der Inspektion von Anlagen unterstützen, sondern zum Beispiel Kunden auf Wunsch bei der Anwendung von unseren Produkten zur Seite stehen. Mit virtuellen Arbeitsanweisungen können Mitarbeiter des Kunden durch unsere erfahrenen Techniker geschult werden. Plötzlich auftretende Probleme werden rasch und direkt an der Anlage besprochen,“ erklärt Markus Mair, Klüber Lubrication Austria.



Mittels der Microsoft HoloLens verbindet sich der Kunde oder ein Klüber Lubrication Mitarbeiter vor Ort mit den weltweit verfügbaren Experten von Klüber Lubrication. Diese erhalten einen Einblick in die Anwendung, alle relevanten Echtzeitdaten und können den Anwesenden vor Ort Anweisungen und Empfehlungen geben. Durch die Integration in die IT-Infrastruktur von Klüber Lubrication ist die Datensicherheit gegeben.



„Durch die Interaktion mit dem Team vor Ort sehen wir das, was auch die Kollegen vor Ort beim Kunden sehen. Bei Bedarf können wir zusätzliche Informationen, Dokumente oder Videos übermitteln“, ergänzt Markus Mair.



Auch die Erfahrung der Klüber Lubrication Mitarbeiter vor Ort beim Kunden ist sehr positiv, wie Maroš Ondrik, Klüber Lubrication Slovakia, berichtet: „Wir hatten eine Inspektion in einem Zementwerk. Während dieser Inspektion kommunizierten wir aktiv mit einem Klüber Experten und folgten seinen Anweisungen. Gut, war die Integration der HoloLens in den Helm, somit war die Sicherheit gegeben und wir hatten die Hände frei. Auch der Instandhaltungsmitarbeiter beim Kunden wollte die HoloLens testen und er war begeistert von den Vorteilen des Systems.“



Vladimír Cúth, Verkaufsleiter Klüber Lubrication Slowakei, fügt hinzu: "Es ist wirklich ein innovatives und effektives Werkzeug, insbesondere für Anwendungen mit guter Zugänglichkeit und praktikablen Umgebungsbedingungen, wie z. B. Zementwerke, Teile von Stahlwerken, Papierfabriken, Automobilwerke oder in der Lebensmittelindustrie. Wir können unseren Kunden vor Ort in Notsituationen unterstützen, die eine schnelle Beratung oder Entscheidung erfordern. Ich finde es auch gut, die HoloLens bei Prüfständen einzusetzen, um Kunden direkt die Ergebnisse unserer Produkte bei Tests zu zeigen. Außerdem wird die HoloLens mit neuen Modulen, wie zum Beispiel der Wärmebildkamera, kontinuierlich weiterentwickelt.



Wir sehen im Moment zwar noch einige Einschränkungen bei bestimmten Produktionslinien mit sehr hohen Temperaturen oder Lackierstraßen in der Automobilindustrie aufgrund von Signalproblemen und dunklen, rutschigen Umgebungen. Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen, dass wir den Einsatz der HoloLens als sehr hilfreich empfinden und für neue Einsatzmöglichkeiten bereit sind."