Waren Sie überrascht?



Pally: Dass Österreich in der Wahrnehmung der Befragten so gut abschneidet und das weltweite Länder-Ranking anführt, hat uns schon überrascht. Dass das Land beim Thema Nachhaltigkeit – Stichwort Wasserkraft – beispielsweise gut aufgestellt und weiter als viele andere ist, sticht heraus. Doch im Detail sieht man natürlich auch Bereiche, an denen man noch arbeiten sollte. Beim Trend der Digitalisierung gibt es noch großen Gestaltungsspielraum. Um als Land und Standort für Unternehmen auch in Zukunft attraktiv zu bleiben, bedarf es zudem einer kontinuierlichen und intensiven Synchronisation zwischen Wirtschaft und Politik.



Welche Hindernisse bestehen denn für Unternehmen, ihre Produktion umzugestalten?



Knapp: Aus meiner Sicht sind viele Initiativen noch einzelne Use Cases. Das ist auch verständlich: Die wenigsten haben ja auch die Chance, eine neue Fabrik auf der ‚grünen Wiese‘ hochzuziehen und dort alles perfekt zu machen. Viele Aktionen sind noch rein effizienzgetrieben. Wenn wir aber Digitalisierung weiterdenken, gerade im NGM-Kontext, passiert noch zu wenig. Ein Beispiel: Auch B2B-Kunden möchten online bestellen und in Echtzeit eine Aussage zum Liefertermin und später dann zum Status eines Herstellungsauftrags haben – das leisten viele noch nicht. Mit durchgängiger Digitalisierung und der damit verbundenen Transparenz kann man die Durchlaufzeit von Wochen auf Tage reduzieren. Digitalisierung verbindet den Kunden bis zum Shop Floor. So steigt die Wettbewerbsfähigkeit der Produktion, ja sogar des gesamten Unternehmens!

Wichtig ist auch, die Megatrends in Kombination zu denken. Ein weiteres Beispiel: Ein Konsumgüterhersteller konnte durch die Nutzung von Industrie 4.0-Lösungen seinen Wasserverbrauch um 30%, sowie seine Produktionsabfall um 20% reduzieren. Für andere verbessert eine Produktion nahe am Kunden – Local for Local – nicht nur den CO2-Fußabdruck durch reduzierte Transportwege, sondern verkürzt auch die Lieferzeiten und das Ausfallrisiko bei globalen Krisen. Für Kunden ist diese Kombination kaufentscheidend und sie sind oft gewillt ein Preis-Premium zu zahlen.