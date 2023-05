Die Experten haben deshalb eine ganze Reihe an Feldern, darunter auch angrenzende Bereiche, wie Verpackung oder Zeitarbeit im Blick. Auch Sachkostenoptimierung, IT & Digitalisierung, Rohstoffeinkauf & Global Sourcing, Abgabenoptimierung, Marketing, Mobility Management, Nachhaltigkeit oder auch Fördermittelberatung spielen eine Rolle. Seit Expense Reduction Analyst 2007 im DACH-Raum tätig ist, wurden über 1.000 Logistik-Projekte erfolgreich implementiert. Oliver Ploth, Partner bei Expense Reduction Analysts: „Um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, müssen neue und vor allem resiliente Supply Chains aufgebaut, die Produktion gesichert und die Kosten im Rahmen gehalten werden. Nur so können Unternehmen ihre Marktposition sichern.“



Dass in den kommenden Monaten die Logistikkosten nachgeben, damit rechnen die Experten nicht. In der Luftfracht sind Kunden mit Tagespreisen konfrontiert, während sich im Seeverkehr auf Oststrecken wieder das Vor-Corona-Niveau einstellt, so Kurt Winkler: „Wenn man bedenkt, dass im August 2022 ein 20-Fuß-Container aus China um die 6.000 Dollar gekostet hat, liegen wir heute in einem Bereich von 700-800 Dollar. Die Kosten für den Nachlauf Empfangshafen bis Empfangsdestination in Österreich inkl. aller Nebenkosten sind teilweise doppelt so teuer.“ Denn im Landverkehr kämpfen alle weiterhin mit den geschilderten Kapazitätsengpässen wie auch mit Kostensteigerungen im Bereich Energie (Treibstoff etc.) und den EU-Verordnungen (Mobilitätspaket).



Das „New Normal“ wird also noch auf absehbare Zeit bleiben.