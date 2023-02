Optisch unterscheiden sich die Kameras nicht von ihren Vorgängern - die neuen Modelle punkten jedoch mit neuen rauscharmen Sensoren mit höherer Auflösung (2,3 MP anstelle von 1,3 MP) und werden über GigE Vision eingebunden. Bei der Wahl des richtigen Modells hilft der praktische Ensenso-Selektor auf der IDS-Website.



Ob platzsparend stationär oder im mobilen Einsatz auf einem Roboterarm: Mit Ensenso N wählen Sie eine industrietaugliche 3D-Kameraserie, die selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen zuverlässige 3D-Informationen liefert. Das zeigen auch die Ensenso N Anwendungsberichte in der IDS Knowledge Base: Ob in der Großwäscherei oder der Einzelteil-Kommissionierung, zur Unterstützung ferngesteuerter Industrieroboter in gefährlichen Umgebungen oder in der Logistik, bewähren sich die Kameras in den unterschiedlichsten Aufgaben.