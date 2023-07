Kurzum: Wir haben es bei Sonderhoff mit einem geradezu klassischen Hidden Champion zu tun, der seit 2017 zum Düsseldorfer Chemieriesen gehört. Es ist übrigens die einzige Konzerntochter, die nicht in der angestammten Branche tätig ist. Bei näherem Hinsehen wird schnell ersichtlich, warum es eine symbiotische Verbindung ist, die seither unter dem Dach von Henkel Österreich gedeiht. In Dornbirn entwickeln und bauen etwas mehr als 100 Beschäftigte Automationskonzepte und -maschinen von der Stand-alone-Lösung bis zur vollautomatischen Produktionsstraße zum Dichtungsschäumen, Kleben und Vergießen. In einigen bestimmten Bereichen ist Sonderhoff Weltmarktführer. Henkel wiederum gibt nicht nur dem Hobbybastler seinen Loctite an die Hand, Henkel entwickelt und mischt im großen Stil mehr als 1000 Materialrezepturen für alle Industriezweige, bei denen eben geschäumt und geklebt werden muss. Nicht nur auf Sonderhoff-Anlagen.