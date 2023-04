Darüber hinaus werden sich die Experten mit der Frage beschäftigen, was mit zukünftigen Entwicklungen geschehen soll, die auf Algorithmen und KI basieren. Wie soll mit Themen wie ChatGPT, selbstfahrenden Autos, automatischen Programmen zur Personalrekrutierung oder zur Bewertung der Kreditwürdigkeit umgegangen werden? All dieses Wissen soll letztlich in ein neues Regelwerk fließen: Der sogenannten Artificial Intelligence Act.



Dieser wird derzeit in Brüssel verhandelt und soll den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI im Umgang mit Kundendaten) regeln. Definierte Hochrisiko-Bereiche, wie etwa die Echtzeit-Fernidentifikation mit Videokameras durch KI, die Bewertung von Kreditwürdigkeit, die gesundheitliche Risikobewertung oder die Preisgestaltung verschiedener Produkte sollen so reglementiert werden.