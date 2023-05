ROLL ON: Welche Innovationen im E-Commerce kann die Österreichische Post AG ihren KundInnen anbieten? Was tut sich generell Neues im Paket-Bereich?



Peter Umundum: Die Post ist in Österreich Vorreiterin im Paket-Bereich und wir arbeiten kontinuierlich an unserer Produkt- und Servicewelt. Wir hören konsequent in den Markt hinein und bedienen die Anforderungen unserer Kund*innen, wie z. B. mit dem Abholservice, das wir sowohl für Privatkund*innen, als auch im Businessbereich anbieten.

Unsere SB-Zonen bieten all unserern Kund*innen die Möglichkeit ihre Sendungen täglich 24 Stunden, 7 Tage die Woche lang zu versenden, abzuholen oder aufzugeben. Im letzten Jahr konnten über dieses SB-Netz mehr als 23 Mio. Sendungen abgewickelt werden.

Auch die über 900tsd Nutzer der Abstellgenehmigung sind ein weiterer Beleg für das hohe Vertrauen, dass die Österreichische Post bei den Empfängerkund*innen genießt.



Ein zusätzlicher Schwerpunkt all unserer Aktivitäten liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit. Wir rollen die CO2-freie Zustellung in Österreich weiter aus und forcieren hier ganz stark den Ausbau unseres E-Fuhrparks. Ein Leuchtturm-Projekt ist die Einführung wiederverwendbarer Verpackungen für den E-Commerce, mit denen wir im Juli auf den Markt gehen und Online-Bestellungen dadurch maßgeblich umweltfreundlicher machen.



Können Sie mehr über "Grüne Verpackung“ erzählen?



Umundum: Im Pilottest der „Grünen Verpackung“ von März bis September 2022 haben wir in Kooperation mit fünf heimischen Handelsunternehmen wiederverwendbare Verpackungen im E-Commerce getestet. Fakt ist, dass Verpackungsmüll ein Problem ist, weshalb wir mit der FH Oberösterreich das Projekt gestartet haben. Insgesamt wurden mehrere tausend Bestellungen mit wiederverwendbaren Verpackungen verschickt. Wir können stolz sagen, dass der Praxistest ein voller Erfolg war, die Retourenquote war positiv. In einer Online-Umfrage haben wir Feedback der Empfänger*innen eingeholt und gelernt, dass die wiederverwendbaren Verpackungen für Händler*innen eine echte Chance bieten, sich vom Mitbewerb abzuheben.



Jetzt gehen wir in die nächste Phase bringen mit Händler*innen die wiederverwendbaren Verpackungen in Österreich auf den Markt. Ab Juli können Handelsunternehmen diese Verpackungen bei der Post mieten oder eigene erwerben und diese im Check-out ihren Besteller*innen anbieten. Empfänger*innen entnehmen die Bestellung, falten die Verpackung zusammen und retournieren sie über Briefkästen, Post-Geschäftsstellen oder in den SB-Zonen der Post. Die Verpackung gelangt danach zu einer Aufbereitungsstelle der Post, wo sie gereinigt, begutachtet und bis zum nächsten Abruf gelagert wird.



Das große Interesse unserer Versandkund*innen, die Ergebnisse sowie die positive Resonanz der Empfänger*innen sprechen klar dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, den E-Commerce noch umweltfreundlicher zu machen.