Dabei sind clevere Verkaufsapplikationen auch wertvolle Argumentationshilfen für Außendienstmitarbeiter. Auf mobilen Endgeräten immer mit dabei, können sie direkt vor Ort in Echtzeit Wettbewerbsinformationen, Produkt-USPs und Werttreiber aufrufen und grafisch ansprechend aufbereitet darstellen. Value Selling stellt den Mehrwert eines Produktes in den Mittelpunkt: das optimale Mittel, um unabhängig von Preisen Kunden von einem Kauf zu überzeugen und so die Abschlussquote zu erhöhen. Verbunden mit der richtigen CPQ (Configure, price quote)-Software kann der Außendienstmitarbeiter stets direkt ein individuelles Angebot konfigurieren. Dabei berücksichtigt das Tool nicht nur die Wünsche des Kunden, sondern auch Erkenntnisse aus den letzten Bestellungen, hinterlegte Sonderkonditionen und Erfolgsbeispiele bei vergleichbaren Peers – ideal, um Vertriebsmitarbeiter bei ihrem Verkaufsgespräch zu unterstützen und die Abschlussrate zu erhöhen.