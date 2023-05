Noch nie war das wirtschaftliche Umfeld so dynamisch und volatil wie heute. Daher ist es wichtig, Berater an der Seite zu haben, die Ideen, Ressourcen und Feedback ins Unternehmen bringen. Doch wie wählt man den richtigen Berater aus? Wir geben Ihnen einige Tipps:



Die Erfahrung des Beraters ist ein zentrales Auswahlkriterium. Setzt ein Partner der Consulting-Firm das Projekt um oder ein Hochschulabsolvent? Achten Sie darauf, dass Sie als Geschäftsführer eine Beratung auf Augenhöhe erhalten. Denn für ein erfolgreiches Projekt kommt es oft auf Empathie, Fingerspitzengefühl und gutes Stakeholdermanagement an.



Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Umsetzungsstärke. Unternehmen sollten nach Beratern suchen, die nicht nur strategische Konzepte entwickeln, sondern auch die notwendigen Maßnahmen ergreifen, diese erfolgreich umzusetzen.



Vorherige Erfolge sind ein aussagekräftiges Qualitätsindiz. Daher sollten Unternehmen bei der Auswahl einer Beratungsfirma auf die Referenzen achten. Es lohnt sich auch, einfach mal den Hörer in die Hand zu nehmen, um direkt mit früheren Kunden zu sprechen. So erhält man einen persönlichen Eindruck von der Arbeitsweise und den Ergebnissen.



Das Honorarmodell ist ein weiterer entscheidender Faktor. Das Tagessatz- oder Festpreismodell ist transparent und leicht verständlich, sagt aber nichts über den Erfolg aus. Eine erfolgsabhängige Vergütung hingegen verknüpft das Beraterhonorar an das Erreichen definierter Ziele wie Einsparungen. Für Unternehmen bedeutet dies wenig Risiko.



Wenn Sie diese Aspekte berücksichtigen, finden Sie die Beratung, die zu Ihnen passt. Wichtig ist nur, dass Sie auch den Beratungsbedarf erkennen und externe Expertise annehmen. In der täglichen Praxis sehen wir immer wieder, dass genau dies nicht der Fall ist.