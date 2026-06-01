Europas Rüstungsindustrie steht vor einem historischen Umbau. Was früher in kleinen Stückzahlen und oft fast manufakturartig produziert wurde, soll nun deutlich schneller, planbarer und in größeren Serien entstehen. Hensoldt will seine Radarproduktion massiv steigern, Steyr Motors skaliert standardisierte Motorenfamilien, Zulieferer bereiten Reservekapazitäten vor. Doch der eigentliche Engpass liegt nicht nur in den Werkshallen. Experten verweisen auf politische Unsicherheit, langsame Beschaffung, fehlende Planungssicherheit und knappes Fachpersonal.

Für den Sensorspezialisten Hensoldt bedeutet das vor allem eines: den Übergang von Einzel- und Kleinserienfertigung zu strukturierten Produktionsstraßen – ohne die extreme Komplexität der Produkte zu verlieren. „Die Notwendigkeit des Wandels ist bei uns wahrscheinlich noch größer als in anderen Industrien“, sagt Lothar Belz, Unternehmenssprecher von Hensoldt. Lange Zeit hätten geringe Stückzahlen und sehr spezifische Kundenanforderungen eine industrielle Serienproduktion wirtschaftlich unmöglich gemacht.

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Vor der geopolitischen Zäsur der vergangenen Jahre war die Nachfrage nach militärischer Ausrüstung begrenzt. Große Investitionen in automatisierte Fertigung hätten sich schlicht nicht gerechnet. Belz nennt ein Beispiel aus dem Kerngeschäft des Unternehmens: „Wir haben vielleicht fünf Radare im Jahr gefertigt und an drei bis fünf verschiedene Kunden ausgeliefert.“ Bei solchen Volumina dominieren flexible Werkstattstrukturen statt standardisierter Linien. Die Gründe lagen nicht in fehlender Technologie, sondern in der politischen Realität. In Zeiten der sogenannten Friedensdividende bestand kaum Druck, große Mengen schnell zu produzieren. Entsprechend fragmentiert blieb die Beschaffung in Europa, meist national organisiert und in kleinen Losgrößen.