Rüstungsindustrie | Verteidigung | Aufrüstung | Europa : Rüstungsindustrie: Warum Europas Werke jetzt in den Serienmodus wechseln

01.06.2026
Lesezeit: ca. 9 Minuten
Europas Rüstungsindustrie soll schneller liefern als je zuvor. Hersteller wie Hensoldt und Steyr Motors stellen ihre Werke auf höhere Stückzahlen um. Doch Experten sehen den entscheidenden Engpass nicht in der Produktion – sondern im System dahinter.

Inhalt

Munitionshuelseen Rüstung Defence Österreich 2026

Europas Rüstungsindustrie steht unter massivem Produktionsdruck: Neue Werke, größere Serien und standardisierte Plattformen sollen die Lieferfähigkeit deutlich erhöhen.

- © MFL

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 8,90
Erstveröffentlichung
01.06.2026
Letzte Aktualisierung
01.06.2026
Daniel Pohselt