Rüstungsindustrie | Verteidigung | Aufrüstung | Europa : Rüstungsindustrie: Überraschender Produktionsturbo – warum Europas Werke jetzt radikal umgebaut werden

09.04.2026
Lesezeit: ca. 9 Minuten
Europas Rüstungsindustrie schaltet in den Produktionsmodus: Aus Manufaktur werden skalierbare Fertigungsmodelle, neue Werke und standardisierte Plattformen. Doch der entscheidende Engpass liegt nicht in der Halle – sondern bei politischer Unsicherheit, fehlender Planungssicherheit, Personal und fragmentierten Systemen.
Rheinmetall

Steigende Bedrohungslagen, gemeinsame europäische Beschaffungsprogramme und massiv wachsende Nachfrage zwingen auch hochspezialisierte Rüstungshersteller zu einem tiefgreifenden Umbau ihrer Produktionssysteme. 

- © APA-Images / dpa / Philipp Schul

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Erstveröffentlichung
09.04.2026
Letzte Aktualisierung
09.04.2026
Daniel Pohselt