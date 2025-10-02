Im Bereich „Nachhaltigkeit“ setzt sich erneut Lenzing an die Spitze des Rankings – Platz 1 – wenig überraschend, denn das Unternehmen hat sich seit Jahren konsequent auf Kreislaufwirtschaft und ökologische Innovationen spezialisiert. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen, wie etwa den Umsatz- und Ergebnisrückgängen bei Lenzing, zeigt sich: Nachhaltigkeit bleibt ein entscheidender Faktor für das Unternehmensimage – und zunehmend auch für den Markterfolg.

Lenzing konnte mit mehreren Initiativen im Bereich der ökologischen Transformation Aufmerksamkeit erregen. So sorgte die neue Markeninitiative „Care Begins Within“ für nachhaltige Hygieneprodukte für positive Resonanz. Gleichzeitig wird der Standort in der Steiermark gezielt ausgebaut, um die Produktionskapazitäten unter ökologischen Gesichtspunkten zu stärken.

Bemerkenswert ist der zweite Platz von Fronius, das gleich fünf Plätze gutmacht und damit seine Position als Vorreiter in Sachen Umwelttechnologie und Ressourceneffizienz bestätigt. Fronius konnte durch einen markanten Anstieg bei Photovoltaik-Aufträgen punkten und erreichte erstmals einen Umsatz von über einer Milliarde Euro – mit Nachdruck auf nachhaltiges Wachstum. In diversen Berichten wird das Unternehmen zunehmend als Best-Practice-Beispiel für umweltbewusste Geschäftsstrategien hervorgehoben.

Auch Miba (+10 Plätze) und Alpla (+4) zeigen, dass Nachhaltigkeitskommunikation wirkt, wenn sie Substanz hat. Miba investiert stark in die grüne Zukunft: Mit 12 Millionen Euro fließt Kapital in ein neues Werk, das Komponenten für die Elektromobilität fertigen soll. Zudem präsentiert das Unternehmen Innovationen im Bereich Batterietechnologie, mit Blick auf digitale, elektrische und autonome Fahrzeuge.

Besonders auffällig ist der raketenhafte Aufstieg von Greiner Packaging, das mit einem Plus von 29 Rängen in die Top 10 vorstößt – ein klares Indiz dafür, dass sich transparente Kommunikation zu Themen wie Recycling und CO₂-Reduktion auszahlt.

Die folgende Tabelle zeigt die Unternehmen, die in ihrer Nachhaltigkeitskommunikation besonders gut abgeschnitten haben.