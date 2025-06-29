Die Miba AG, ein international führender Komponentenbauer mit Hauptsitz in Laakirchen (OÖ), hat am Standort Kirchbach-Zerlach in der Oststeiermark ein neues Produktionswerk eröffnet. Rund 15 Mio. Euro flossen in den Ausbau des High‑Tech-Standorts, der künftig Widerstände für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit herstellen wird. Über 200 Mitarbeitende entwickeln hier Technologien zur Gewinnung, Übertragung, Speicherung und Nutzung von Energie.

>>> Vom Techniker zum Strategen: Wie Franz Peter Mitterbauer Miba transformierte

Zur Reduktion des Flächenverbrauchs setzte Geschäftsführer Alois Klein auf den mehrgeschossigen Ausbau: So wurde bodenverbrauchsmindernd gearbeitet, indem "die Produktionsflächen nicht nur im Erdgeschoß, sondern auch im ersten Obergeschoß untergebracht" wurden. Durch diese Maßnahme verdoppelte sich die kombinierte Produktions‑ und Bürofläche von 4.000 auf 9.100 m².

Der Standort Kirchbach-Zerlach dient nicht nur der Produktion, sondern beherbergt auch ein Forschungs- und Entwicklungszentrum. Laut Miba verfügt das Werk über ein modernes Testlabor, in dem innovative Hochleistungswiderstände unter realen Bedingungen erprobt und für Kundenlösungen weiterentwickelt werden.