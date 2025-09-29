Beim börsennotierten oberösterreichischen Faserhersteller Lenzing AG droht ein weiterer umfassender Personalabbau. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge könnten bis zu 500 Arbeitsplätze wegfallen – vor allem am Hauptsitz im oberösterreichischen Lenzing (Bezirk Vöcklabruck), wo rund 3.000 der insgesamt 7.700 Mitarbeitenden beschäftigt sind.

Der Stellenabbau soll in zwei Etappen erfolgen. Noch im laufenden Jahr könnten etwa 200 Stellen wegfallen, etwa 70 Prozent davon im Angestelltenbereich, der Rest entfällt auf Arbeiter. In einem zweiten Schritt plant das Unternehmen, Verwaltungsfunktionen ins Ausland zu verlagern – unter anderem nach Tschechien und Indien. Laut Lenzing-Betriebsrat könnten davon weitere 300 Beschäftigte betroffen sein.

„Das ist eine Katastrophe – das vierte Abbauprogramm in vier Jahren“, sagte Betriebsratschef Stephan Gruber gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten. In einem Interview mit dem ORF Oberösterreich ergänzte er: „Wir reden von Einsparungen von insgesamt 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Für uns, die Region und unseren Standort ist das eine Katastrophe. Uns ist bewusst, dass wir nicht alle Arbeitsplätze retten können. Wir hoffen aber doch auf einen beträchtlichen Teil.“

