Der oberösterreichische Motorenhersteller Steyr Motors setzt seinen Wachstumskurs fort und gründet ein Joint Venture im asiatischen Raum. Gemeinsam mit dem chinesischen Unternehmen Shangyan Power Technology Jiangsu Co., Ltd. entsteht bis Ende 2025 ein neues Gemeinschaftsunternehmen in Singapur. Die Zusammenarbeit ist vertraglich auf Erfolg ausgelegt: In den ersten fünf Jahren soll das Projekt einen Umsatz von 65 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis von 13 Millionen Euro einbringen – garantiert durch vertragliche Vereinbarungen.

>>> Wie Steyr Motors in den US-Markt expandiert

Das Joint Venture ist ein bedeutender Schritt für Steyr Motors, das vor allem durch seine Spezialmotoren für militärische, zivile und maritime Anwendungen bekannt ist. „Die neue Produktlinie ergänzt die bestehenden Kernprodukte von Steyr Motors ohne Überschneidungen mit aktuellen Produkten und eröffnet dem Unternehmen somit neue Kundensegmente“, heißt es aus dem Unternehmen.