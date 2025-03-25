Im B2B-Sektor nimmt der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte, bedeutende Kunden, attraktive Standorte und politische Unterstützung stetig zu. In diesem dynamischen Umfeld gewinnt die Unternehmensreputation immer mehr an Bedeutung. Die öffentliche Wahrnehmung eines Unternehmens wird dabei zunehmend durch Online-Bewertungen und digitale Meinungsbildung beeinflusst: Ein über Jahre hinweg aufgebautes positives Image kann in kürzester Zeit erheblichen Schaden nehmen. Unternehmen, die auf nachhaltiges Handeln, soziale Verantwortung, Führung durch Diversität, Innovationskraft, Effizienz und Qualität setzen, haben den Vorteil, dass sie häufig als Spitzenreiter ihrer Branche wahrgenommen werden.

Die Einführung von EU-Richtlinien wie dem European Green Deal und der EU-Taxonomie für nachhaltige Investitionen hat zusätzlichen Druck auf Unternehmen ausgeübt, sich nachhaltiger aufzustellen. Diese Regelungen schaffen jedoch auch neue Marktchancen. Besonders im Export von Umwelttechnologien konnte Österreich 2022 zulegen. Der Export von Umwelttechnologien wuchs um 8 Prozent, wobei etwa 12 Prozent der österreichischen Exporte aus diesem Sektor stammten.

Auch die Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten und Dienstleistungen wächst stetig. Laut einer Umfrage von Statista aus dem Jahr 2022 legen 56 Prozent der österreichischen Konsumenten Wert auf die Nachhaltigkeit von Produkten, was Unternehmen dazu zwingt, ihre Geschäftspraktiken anzupassen. Dies betrifft vor allem den Lebensmittel-, Bekleidungs- und Energiesektor. Der Trend hin zu „grünen“ Produkten zeigt sich auch in den Investitionsentscheidungen: Nachhaltige Investments sind stark im Kommen. Im Jahr 2023 wurden in Österreich rund 27 Milliarden Euro in nachhaltige Finanzprodukte investiert, was einem Anstieg von etwa 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

