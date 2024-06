In der Branche Familienunternehmen und Mittelstand erreichte Deloitte Österreich den Spitzenplatz unter den Beratungsunternehmen, die mindestens 15 gestützte Antworten erhielten.



„Neun von zehn Unternehmen in Österreich sind Familienbetriebe. Mit rund 1,8 Millionen Beschäftigten und einem Gesamtumsatz von 400 Milliarden Euro stellen sie die wichtigste Säule der heimischen Wirtschaft dar. Wir sind stolz, tausende familiengeführte Betriebe als Klienten zu betreuen und deren Bedürfnisse mit umfassendem Wissen zu unterstützen“, so Gottfried Spitzer, CFO von Deloitte Österreich.



Für die Consulting-Marktstudie wurden klassische Beratungsunternehmen, IT-Beratungen, Beratungstöchter von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Inhouse-Consultingfirmen untersucht, die am Markt aktiv sind. Alle Ergebnisse des Rankings der besten Beratungsunternehmen Österreichs finden Sie hier.