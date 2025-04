INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Klauser, die faktische Umsetzung von US-Zöllen gegen Mexiko und Kanada ist fürs erste aufgeschoben. Erleichtert?

Andreas Klauser: Trump nutzt Zollankündigungen als politische Druckmittel. Insofern sehe ich die Ankündigungen nicht als dramatisch. Sie waren erwartbar. Aber wir werden uns auf Zölle einstellen müssen. Weil Trump davon überzeugt ist, dass sie den USA nutzen. Unter anderem um die lokale Wertschöpfung in den Vereinigten Staaten wieder zu steigern.

Was bedeuten Zölle für Palfingers Lieferantennetz in Mexiko und den Palfinger-Standort in Kanada?

Klauser: Für unser Netzwerk in NAM ist das ein großer Stresstest, den wir aber managen können. Wie sich Zölle gegenüber Mexiko und Kanada konkret auswirken werden, hängt von den jeweiligen Produktlinien ab. Wir evaluieren derzeit die Risiken und unsere Möglichkeiten in dieser Situation. Nichtsdestotrotz sind wir in den USA hinsichtlich der Wertschöpfung gut positioniert.