Die Treibhausgas-Emissionen in der Europäischen Union sind im Jahr 2023 um neun Prozent im Vergleich zu 2022 gesunken. Das zeigen die am Mittwoch veröffentlichten Daten der Europäischen Umweltagentur (EEA). Damit verzeichnet die EU den stärksten prozentualen Rückgang seit 1990. Besonders der Energiesektor trug maßgeblich zu dieser Entwicklung bei. Eine erste Schätzung aus Oktober 2024 war noch von einem Rückgang von acht Prozent ausgegangen.

Im Jahr 2023 belief sich der Ausstoß an Treibhausgasen in Europa auf 2,908 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente. Seit 1990 ergibt sich damit ein Rückgang von 37 Prozent, was einer Einsparung von rund 1,729 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente entspricht. Das berichtet das österreichische Umweltbundesamt (UBA) auf Basis der aktuellen Zahlen.