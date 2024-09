Das Bau- und Wohnpaket der österreichischen Bundesregierung 2024 markiert einen wichtigen Schritt in Richtung leistbaren Wohnens und wirtschaftlicher Stabilisierung. Besonders in Zeiten, in denen Wohnraum für viele Menschen unerschwinglicher wird, bietet das Paket eine dringend benötigte Entlastung. Mit der Förderung von 10.000 neuen Miet- und 10.000 Eigentumswohnungen sowie der Sanierung von 5.000 bestehenden Einheiten zeigt die Regierung zumindest den Willen, auf die drängendsten Probleme des Wohnungsmarktes zu reagieren.

Doch trotz dieser positiven Impulse stellt sich die Frage, ob diese Maßnahmen ausreichen, um den tiefgreifenden Herausforderungen wirklich gerecht zu werden. Während der gemeinnützige Wohnbau zwar gestärkt wird, bleibt der Fokus auf Neubauten problematisch. Der Bodenverbrauch in Österreich hat bereits jetzt ein kritisches Niveau erreicht. Es wäre weitsichtiger gewesen, stärker auf nachhaltige Sanierungen und die Wiederbelebung bestehender, oft leerstehender Wohnräume zu setzen. Die Einführung einer Leerstandsabgabe mag ein Schritt in die richtige Richtung sein, doch ohne umfassendere Maßnahmen zur Eindämmung von Spekulation bleibt sie weitgehend symbolisch.



Besonders positiv hervorzuheben sind jedoch die Maßnahmen zur ökologischen Sanierung. Die steuerlichen Anreize zur thermischen Sanierung und der „Ökozuschlag“ spiegeln das wachsende Bewusstsein für klimafreundliches Bauen wider. Doch auch hier hätte die Regierung mutiger vorangehen können, indem sie nachhaltige Bauweisen und innovative Wohnkonzepte stärker fördert.



Trotz aller lobenswerten Aspekte des Pakets bleibt ein fader Beigeschmack: Der Vorstoß könnte ambitionierter sein. Die soziale Schieflage am Wohnungsmarkt ist tiefgreifend, und ohne strukturelle Veränderungen – etwa durch eine noch strengere Regulierung des Immobilienmarktes und eine klare Priorisierung von gemeinnützigen und ökologischen Projekten – bleibt die Gefahr, dass die Ungleichheit weiter wächst.