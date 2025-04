Neben den Zöllen sehen sich die Unternehmen derzeit mit weiteren großen Herausforderungen konfrontiert. Vor allem die zunehmende Regulierung (80 %), die schwachen Konjunkturaussichten (75 %) sowie die Gefahr von KI-gestützten Cyberangriffen (72 %) bereiten Kopfzerbrechen. Vier von zehn Finanzvorständen (43 %) rechnen angesichts dieses Umfelds derzeit mit einer weiteren Verschlechterung des Investitionsklimas.

>>> „Keine langfristige Wettbewerbsfähigkeit ohne ‚Digital Transformers‘!“

Gerade in Zeiten der Krise und des Wandels sind Investitionen wichtig, um sich Wettbewerbsvorteile für die Zukunft zu sichern. Die angespannte wirtschaftliche Lage zwingt die Unternehmen aber natürlich, ihre Budgets anzupassen. So haben die Befragten in den vergangenen Monaten vor allem in den wichtigen Bereichen Nachhaltigkeit und Personal gespart. Zudem plant mehr als ein Drittel der Befragten, in den kommenden Monaten Personal abzubauen. "Die Aussichten auf die nächsten Monate sind entsprechend getrübt“, so der Deloitte Experte.